Дозвіл на встановлення сонячних панелей на землі відкриває ризики зловживання з боку "псевдодомогосподарств".
Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01
Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01
О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?
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