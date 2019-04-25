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Домбровський пояснив заборону
встановлювати сонячні...

Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01

Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

Пропонуємо до обговорення:
Дозвіл на встановлення сонячних панелей на землі відкриває ризики зловживання з боку "псевдодомогосподарств".

Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01

Домбровский привел примеры двух недобросовестных “домохозяйств” в Херсонской области (по данным облэнерго) – по 1200 кВт мощностью каждое.


О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?
summacut
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