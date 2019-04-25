Дозвіл на встановлення сонячних панелей на землі відкриває ризики зловживання з боку "псевдодомогосподарств".
Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01
Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01
О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?
Додано: Суб 04 тра, 2019 06:32
summacut
40 частных участков в брошенном селе скупаются по 200 баксов за штуку = профит
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:33
а що тут поганого? люди вкладують свої гроші, виробляють електрику, а вам головне щоби бумажки були? чи може вхід сюда тільки олігархам, а народ має сосати? коли в діях чиновників вже буде елементарна логіка? але є питання: зелений тариф 5 грн, я плачу 1,80 грн, а хто покриває різницю?
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:38
зробіть зелений тариф 1,5 грн і зніміть всі обмеження для населення, нехай виробляють і продають
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