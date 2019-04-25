RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Домбровський пояснив заборону
встановлювати сонячні...

Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01

Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

Пропонуємо до обговорення:
Дозвіл на встановлення сонячних панелей на землі відкриває ризики зловживання з боку "псевдодомогосподарств".

Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88643
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01

Домбровский привел примеры двух недобросовестных “домохозяйств” в Херсонской области (по данным облэнерго) – по 1200 кВт мощностью каждое.


О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 06:32

summacut

40 частных участков в брошенном селе скупаются по 200 баксов за штуку = профит
max_us_ua
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 17.11.08
Подякував: 600 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:33

а що тут поганого? люди вкладують свої гроші, виробляють електрику, а вам головне щоби бумажки були? чи може вхід сюда тільки олігархам, а народ має сосати? коли в діях чиновників вже буде елементарна логіка? але є питання: зелений тариф 5 грн, я плачу 1,80 грн, а хто покриває різницю?
ggl_inter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:38

зробіть зелений тариф 1,5 грн і зніміть всі обмеження для населення, нехай виробляють і продають
ggl_inter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 10:49

>>Такі псевдо «домогосподарства» підтримувати не буду

Это наши деньги а не твои!!!
Ринату грабить можно, а когда стараются обыкновенные люди, - так обман.
anton_gms
 
Повідомлень: 669
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:03

  summacut написав: О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?


Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула".
Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива".
Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит.
Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать.
Watcher
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 31.05.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:15

Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

  ggl_inter написав:а хто покриває різницю?

Про це і мова, що вся різниця покривається за наш рахунок. З нічого чогось не буває і якщо хтось на цьому ще і заробляє непогано, а панелі повністю "відбиваються" за 5 років, а не за 20ть, то щось не так з тарифами... Більше того, при звичайних тарифах панелі себе НІКОЛИ не виправдають у наших широтах, хіба що в Криму...
Watcher
 
Повідомлень: 2040
З нами з: 31.05.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Watcher і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять... 1, 2
R2 » Сер 24 кві, 2019 07:19
11 620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2019 13:30
titanik
Оскаржити російську заборону на експорт нафтопродуктів...
R2 » П'ят 19 кві, 2019 16:56
1 287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 16:56
Skypups
У МЕРТ прокоментували заборону РФ на експорт нафти в Україну
R2 » П'ят 19 кві, 2019 11:12
1 287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 11:12
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16099)
04.05.2019 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.