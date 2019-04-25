Дозвіл на встановлення сонячних панелей на землі відкриває ризики зловживання з боку "псевдодомогосподарств".
Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01
Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні електростанції на землі.
Додано: Суб 04 тра, 2019 06:01
О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?
Додано: Суб 04 тра, 2019 06:32
summacut
40 частных участков в брошенном селе скупаются по 200 баксов за штуку = профит
Додано: Суб 04 тра, 2019 07:21
Рес уже давно не оформляет на участках, требуют выписку с реестра на право собственности или декларацию на завершение строительства. С трудом могу себе представить деревни где можно купить даже 3 подряд пустых участка. Не кажется ли вам что вы лобируете чьи-то интересы.
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:33
а що тут поганого? люди вкладують свої гроші, виробляють електрику, а вам головне щоби бумажки були? чи може вхід сюда тільки олігархам, а народ має сосати? коли в діях чиновників вже буде елементарна логіка? але є питання: зелений тариф 5 грн, я плачу 1,80 грн, а хто покриває різницю?
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:38
зробіть зелений тариф 1,5 грн і зніміть всі обмеження для населення, нехай виробляють і продають
Додано: Суб 04 тра, 2019 10:49
>>Такі псевдо «домогосподарства» підтримувати не буду
Это наши деньги а не твои!!!
Ринату грабить можно, а когда стараются обыкновенные люди, - так обман.
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:03
Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула".
Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива".
Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит.
Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать.
Додано: Суб 04 тра, 2019 11:15
Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
Про це і мова, що вся різниця покривається за наш рахунок. З нічого чогось не буває і якщо хтось на цьому ще і заробляє непогано, а панелі повністю "відбиваються" за 5 років, а не за 20ть, то щось не так з тарифами... Більше того, при звичайних тарифах панелі себе НІКОЛИ не виправдають у наших широтах, хіба що в Криму...
Додано: Суб 04 тра, 2019 12:55
Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
Покриває різницю населення. Тобто і Ви особисто також
Як ? Дуже просто - вартість єлектрики з АЄС - 54 копійки, а Ви платите 1.80 грн, ось ці 1.30 грн йдуть на зелений тариф. Схема геніальна.
Ви можете уявити, що без ціеї зеленої схеми особисто Ви платили б кожен місяць в ТРИ рази менше ?
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