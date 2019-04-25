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Домбровський пояснив заборону
встановлювати сонячні...

Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:22

  Watcher написав:
  summacut написав: О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?


Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула".
Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива".
Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит.
Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать.

это вы описали свою теорию, которая не имеет ничего общего с реальным положением дел.
Во первых, что бы отдавать энергию от СЭС 5,10,30 квт нужно сначала получить первичное подключение потребителя к сети, а там за подключение 1 квт около 2000 грн.+ куча бумажек.. и не каждый рес вам даст запрашиваемую мощность :lol:
А теперь проделайте такое в поле с вашими 100 физиками :mrgreen: :mrgreen:
Вы хоть раз делали первичное подключение ??
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:29

maza5

Вы забыли, в какой стране живете? Допустим, у моего одноклассника отец - замруководителя облэнерго, думаете, он еще без солнечных панелей? Собственно, потому и живет в частном секторе)))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:37

  max_us_ua написав:maza5

Вы забыли, в какой стране живете? Допустим, у моего одноклассника отец - замруководителя облэнерго, думаете, он еще без солнечных панелей? Собственно, потому и живет в частном секторе)))

Не все так плохо.Делал повышение мощности в 2013, с 5 до 21 квт, только оплатил официально, но тогда успел 1 квт по 800 грн., + мощность подстанции позволяла выделить мне запрашиваемую... обычно энергетики говорять, что все уже распределено и подключить могут только 5 квт :)
ЗЫ. Видел реальные выработки от СЭС по Украине, че то не очень впечатлило :lol:
maza5
 
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  #<12
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