Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

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summacut написав: О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?
Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула". Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива". Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит. Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать.
это вы описали свою теорию, которая не имеет ничего общего с реальным положением дел. Во первых, что бы отдавать энергию от СЭС 5,10,30 квт нужно сначала получить первичное подключение потребителя к сети, а там за подключение 1 квт около 2000 грн.+ куча бумажек.. и не каждый рес вам даст запрашиваемую мощность А теперь проделайте такое в поле с вашими 100 физиками Вы хоть раз делали первичное подключение ??
Вы забыли, в какой стране живете? Допустим, у моего одноклассника отец - замруководителя облэнерго, думаете, он еще без солнечных панелей? Собственно, потому и живет в частном секторе)))
Не все так плохо.Делал повышение мощности в 2013, с 5 до 21 квт, только оплатил официально, но тогда успел 1 квт по 800 грн., + мощность подстанции позволяла выделить мне запрашиваемую... обычно энергетики говорять, что все уже распределено и подключить могут только 5 квт ЗЫ. Видел реальные выработки от СЭС по Украине, че то не очень впечатлило
Такое впечатление, что этот Александр Домбровский не народный депутат, который прежде всего должен отстаивать интересы народа, а представитель наших олигархов которые не хотят делиться сверхприбылями от так называемого зеленого тарифа. Основная проблема не в том, что люди тоже хотят заработать на зеленом тарифе, а в самом зеленом тарифе, причем одним из самых высоких в Европе, и это в Украине - одной из беднейших стран той же Европы. В Украине на сегодняшний день и так имеются существенные избыточные мощности по производству электроэнергии, но не хватает маневровых мощностей, а зеленая энергетика к таким не относится. Я не против зеленой энергетики в принципе, скорее за, но необходимо привести зеленые тарифы к разумным цифрам. В чем собственно вопрос - а ответ прост - это еще одна схема разворовывания госбюджета, электроэнергию этих электростанций государство обязуется сейчас закупать по 0,16 евро центов за 1квт/ч., причем именно в евро, не гривне, а это порядка 4,90грн. за 1квт/ч. Самая дорогая электроэнергия в Украине это тепловая генерация стоит порядка 2грн за 1квт/ч. Резюмируя - 1. Необходимо существенно снизить и привести зеленые тарифы хотя бы до уровня тарифов тепловой генерации. 2. Активно развивать аккумулирующие электрические станции - сейчас очень эффективные Тесловские, есть и другие. Это позволит с наибольшей эффективностью использовать существующие электрогенерирующии мощности.