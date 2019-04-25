Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

Додано: Нед 05 тра, 2019 00:00

Такое впечатление, что этот Александр Домбровский не народный депутат, который прежде всего должен отстаивать интересы народа, а представитель наших олигархов которые не хотят делиться сверхприбылями от так называемого зеленого тарифа.

Основная проблема не в том, что люди тоже хотят заработать на зеленом тарифе, а в самом зеленом тарифе, причем одним из самых высоких в Европе, и это в Украине - одной из беднейших стран той же Европы.

В Украине на сегодняшний день и так имеются существенные избыточные мощности по производству электроэнергии, но не хватает маневровых мощностей, а зеленая энергетика к таким не относится.

Я не против зеленой энергетики в принципе, скорее за, но необходимо привести зеленые тарифы к разумным цифрам. В чем собственно вопрос - а ответ прост - это еще одна схема разворовывания госбюджета, электроэнергию этих электростанций государство обязуется сейчас закупать по 0,16 евро центов за 1квт/ч., причем именно в евро, не гривне, а это порядка 4,90грн. за 1квт/ч.

Самая дорогая электроэнергия в Украине это тепловая генерация стоит порядка 2грн за 1квт/ч.

Резюмируя -

1. Необходимо существенно снизить и привести зеленые тарифы хотя бы до уровня тарифов тепловой генерации.

2. Активно развивать аккумулирующие электрические станции - сейчас очень эффективные Тесловские, есть и другие. Это позволит с наибольшей эффективностью использовать существующие электрогенерирующии мощности.