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Домбровський пояснив заборону
встановлювати сонячні...

Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:22

  Watcher написав:
  summacut написав: О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?


Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула".
Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива".
Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит.
Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать.

это вы описали свою теорию, которая не имеет ничего общего с реальным положением дел.
Во первых, что бы отдавать энергию от СЭС 5,10,30 квт нужно сначала получить первичное подключение потребителя к сети, а там за подключение 1 квт около 2000 грн.+ куча бумажек.. и не каждый рес вам даст запрашиваемую мощность :lol:
А теперь проделайте такое в поле с вашими 100 физиками :mrgreen: :mrgreen:
Вы хоть раз делали первичное подключение ??
maza5
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:29

maza5

Вы забыли, в какой стране живете? Допустим, у моего одноклассника отец - замруководителя облэнерго, думаете, он еще без солнечных панелей? Собственно, потому и живет в частном секторе)))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:37

  max_us_ua написав:maza5

Вы забыли, в какой стране живете? Допустим, у моего одноклассника отец - замруководителя облэнерго, думаете, он еще без солнечных панелей? Собственно, потому и живет в частном секторе)))

Не все так плохо.Делал повышение мощности в 2013, с 5 до 21 квт, только оплатил официально, но тогда успел 1 квт по 800 грн., + мощность подстанции позволяла выделить мне запрашиваемую... обычно энергетики говорять, что все уже распределено и подключить могут только 5 квт :)
ЗЫ. Видел реальные выработки от СЭС по Украине, че то не очень впечатлило :lol:
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 00:00

Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

Такое впечатление, что этот Александр Домбровский не народный депутат, который прежде всего должен отстаивать интересы народа, а представитель наших олигархов которые не хотят делиться сверхприбылями от так называемого зеленого тарифа.
Основная проблема не в том, что люди тоже хотят заработать на зеленом тарифе, а в самом зеленом тарифе, причем одним из самых высоких в Европе, и это в Украине - одной из беднейших стран той же Европы.
В Украине на сегодняшний день и так имеются существенные избыточные мощности по производству электроэнергии, но не хватает маневровых мощностей, а зеленая энергетика к таким не относится.
Я не против зеленой энергетики в принципе, скорее за, но необходимо привести зеленые тарифы к разумным цифрам. В чем собственно вопрос - а ответ прост - это еще одна схема разворовывания госбюджета, электроэнергию этих электростанций государство обязуется сейчас закупать по 0,16 евро центов за 1квт/ч., причем именно в евро, не гривне, а это порядка 4,90грн. за 1квт/ч.
Самая дорогая электроэнергия в Украине это тепловая генерация стоит порядка 2грн за 1квт/ч.
Резюмируя -
1. Необходимо существенно снизить и привести зеленые тарифы хотя бы до уровня тарифов тепловой генерации.
2. Активно развивать аккумулирующие электрические станции - сейчас очень эффективные Тесловские, есть и другие. Это позволит с наибольшей эффективностью использовать существующие электрогенерирующии мощности.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:40

Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

  Watcher написав:Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула".
Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива".
Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит.
Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать

Это ты не в теме. Домбровский привел всего два примера и то долго искал.
Многие мощность ждут на 15-20 квт пол года или год, а здесь 1200 квт. При этом получили договор на "користування" от облэнерго, что вообще нонсенс. С учетом того, что нужен проэкт "внутрішньо будинкових мереж".

Налоги платят все. Постоянно вижу ботов с этой ложью. Не могут получить деньги с которых не сняли налоги. Это НДФЛ и военный сбор.
Востаннє редагувалось tollyn в Нед 05 тра, 2019 07:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:47

Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

  Watcher написав:Про це і мова, що вся різниця покривається за наш рахунок. З нічого чогось не буває і якщо хтось на цьому ще і заробляє непогано, а панелі повністю "відбиваються" за 5 років, а не за 20ть, то щось не так з тарифами... Більше того, при звичайних тарифах панелі себе НІКОЛИ не виправдають у наших широтах, хіба що в Криму...

Мелко плаваете.
Зеленый тариф не запретили, а запретили устанавливать на земле только частникам.
Домашние СЭС за первый квартал 2019 года установлено 33 мвт, а промышленных на земле(им не запрещали) 600-700 мвт. При этом тариф одинаковый и в промышленных явно нет своего потребления.
При этом для частных лиц зеленный тариф ограничен 2030 годом , а для промышленных продлен новым законом до "бесконечности".

Вот и подумайте, кто и сколько зарабатывает и кому запрещали, а кому нет. И будет ли увеличен или уменьшен тариф при разрешении на строительство на земле для частных лиц.
Востаннє редагувалось tollyn в Нед 05 тра, 2019 07:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:50

  Watcher написав:
  summacut написав: О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?


Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула".
Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива".
Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит.
Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать.


Просветите, а солнечные панели там хоть есть? Или берут из сети, условно, 1 МВт по 1,6грн, а продают по 0,16 евро и все это проходит только по бумагам?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:56

  LutsMan написав:
  ggl_inter написав:але є питання: зелений тариф 5 грн, я плачу 1,80 грн, а хто покриває різницю?

Покриває різницю населення. Тобто і Ви особисто також :)
Як ? Дуже просто - вартість єлектрики з АЄС - 54 копійки, а Ви платите 1.80 грн, ось ці 1.30 грн йдуть на зелений тариф. Схема геніальна.
Ви можете уявити, що без ціеї зеленої схеми особисто Ви платили б кожен місяць в ТРИ рази менше ?


По моему Вы глубоко заблуждаетесь. Если в Украине при открытых внешних рынках и производится что нибудь в ТРИ раза дешевле, чем, например, в Европе, то это не значит что для украинца оно будет стоить в три раза дешевле от Европы. Придумают какой нибудь Роттердам+ и будем платить как Европа, а то и дороже.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:57

Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

  Кузя написав:Просветите, а солнечные панели там хоть есть? Или берут из сети, условно, 1 МВт по 1,6грн, а продают по 0,16 евро и все это проходит только по бумагам?

И большие перетоки с одного домохозяйства отслеживаются. Тем более есть АСКУЕ на входе.
У соседа возможно взять пару сот киловат, но это копейки и больше проблем чем прибили.
Востаннє редагувалось tollyn в Нед 05 тра, 2019 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:07

Re: Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

  Valeriy237 написав:Резюмируя -
1. Необходимо существенно снизить и привести зеленые тарифы хотя бы до уровня тарифов тепловой генерации.
2. Активно развивать аккумулирующие электрические станции - сейчас очень эффективные Тесловские, есть и другие. Это позволит с наибольшей эффективностью использовать существующие электрогенерирующии мощности.

1. И кто будет строить с окупаемостью проектов 15-30 лет ,кому это интересно?
2. Тоже самое.
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