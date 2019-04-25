RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Домбровський пояснив заборону
встановлювати сонячні...

Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:43

Кузя

Я своими глазами видел (ночью проезжал через одно село под Кировоградом), как с одной хаты снимают солнечные панели. Ехал обратно - обратил внимание, что они вроде как на месте. Предполагаю, панели взяли в аренду, чтобы подключиться. Теперь вернули владельцу, а вместо них - муляж. Как они получают энергию дешевле 0,16 евро для отдачи в сеть, вопрос интересный, так как облэнерго действительно следят за перетоками (чай, не дураки). Мне в голову приходит два варианта:

- крупный газогенератор - так как у крупного выше КПД (и точно выше, чем у дизельного), и себестоимость электроэнергии будет такова, что позволить его окупить и иметь профит, перекрыв даже издержки вышеописанного шоу для облэнерго;

- соседний участок с электроотоплением, получающий электроэнергию за копейки, но реально отапливающийся твердым топливом.

Обе схемы предполагают серьезные издержки: в первом случае денежные, во втором просто морока, и ни одна из них не гарантирует реального денежного потока, сопоставимого с доходами от реально установленных солнечных панелей. Так что не знаю, имеет ли это смысл.

П. С. Но не сомневаюсь, что умельцы в нашей стране имеются. Например, пробрасывающие кабель через границу, где можно купить электричество дешевле (хотя таких стран уже нет - ДНР, ЛНР не считаем) или с частной ГЭС (у которой государство покупает энергию, насколько я знаю, недорого), на крайняк, воровство с частного предприятия (здесь самые большие риски - частник не облэнерго, штрафовать не будет, как узнает, может и в лес вывезти). Ну, или... делитесь мыслями, господа, меня тоже гложет идея купить по 2 грн и продать по 5)))
max_us_ua
 
Повідомлень: 3067
З нами з: 17.11.08
Подякував: 600 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять... 1, 2
R2 » Сер 24 кві, 2019 07:19
11 625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2019 13:30
titanik
Оскаржити російську заборону на експорт нафтопродуктів...
R2 » П'ят 19 кві, 2019 16:56
1 289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 16:56
Skypups
У МЕРТ прокоментували заборону РФ на експорт нафти в Україну
R2 » П'ят 19 кві, 2019 11:12
1 289
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 11:12
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (543)
05.05.2019 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.