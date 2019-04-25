Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

Додано: Нед 05 тра, 2019 11:43

Кузя



Я своими глазами видел (ночью проезжал через одно село под Кировоградом), как с одной хаты снимают солнечные панели. Ехал обратно - обратил внимание, что они вроде как на месте. Предполагаю, панели взяли в аренду, чтобы подключиться. Теперь вернули владельцу, а вместо них - муляж. Как они получают энергию дешевле 0,16 евро для отдачи в сеть, вопрос интересный, так как облэнерго действительно следят за перетоками (чай, не дураки). Мне в голову приходит два варианта:



- крупный газогенератор - так как у крупного выше КПД (и точно выше, чем у дизельного), и себестоимость электроэнергии будет такова, что позволить его окупить и иметь профит, перекрыв даже издержки вышеописанного шоу для облэнерго;



- соседний участок с электроотоплением, получающий электроэнергию за копейки, но реально отапливающийся твердым топливом.



Обе схемы предполагают серьезные издержки: в первом случае денежные, во втором просто морока, и ни одна из них не гарантирует реального денежного потока, сопоставимого с доходами от реально установленных солнечных панелей. Так что не знаю, имеет ли это смысл.



П. С. Но не сомневаюсь, что умельцы в нашей стране имеются. Например, пробрасывающие кабель через границу, где можно купить электричество дешевле (хотя таких стран уже нет - ДНР, ЛНР не считаем) или с частной ГЭС (у которой государство покупает энергию, насколько я знаю, недорого), на крайняк, воровство с частного предприятия (здесь самые большие риски - частник не облэнерго, штрафовать не будет, как узнает, может и в лес вывезти). Ну, или... делитесь мыслями, господа, меня тоже гложет идея купить по 2 грн и продать по 5)))