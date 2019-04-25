Домбровський пояснив заборону встановлювати сонячні...

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Я своими глазами видел (ночью проезжал через одно село под Кировоградом), как с одной хаты снимают солнечные панели. Ехал обратно - обратил внимание, что они вроде как на месте. Предполагаю, панели взяли в аренду, чтобы подключиться. Теперь вернули владельцу, а вместо них - муляж. Как они получают энергию дешевле 0,16 евро для отдачи в сеть, вопрос интересный, так как облэнерго действительно следят за перетоками (чай, не дураки). Мне в голову приходит два варианта:
- крупный газогенератор - так как у крупного выше КПД (и точно выше, чем у дизельного), и себестоимость электроэнергии будет такова, что позволить его окупить и иметь профит, перекрыв даже издержки вышеописанного шоу для облэнерго;
- соседний участок с электроотоплением, получающий электроэнергию за копейки, но реально отапливающийся твердым топливом.
Обе схемы предполагают серьезные издержки: в первом случае денежные, во втором просто морока, и ни одна из них не гарантирует реального денежного потока, сопоставимого с доходами от реально установленных солнечных панелей. Так что не знаю, имеет ли это смысл.
П. С. Но не сомневаюсь, что умельцы в нашей стране имеются. Например, пробрасывающие кабель через границу, где можно купить электричество дешевле (хотя таких стран уже нет - ДНР, ЛНР не считаем) или с частной ГЭС (у которой государство покупает энергию, насколько я знаю, недорого), на крайняк, воровство с частного предприятия (здесь самые большие риски - частник не облэнерго, штрафовать не будет, как узнает, может и в лес вывезти). Ну, или... делитесь мыслями, господа, меня тоже гложет идея купить по 2 грн и продать по 5)))
Valeriy237 написав:Резюмируя - 1. Необходимо существенно снизить и привести зеленые тарифы хотя бы до уровня тарифов тепловой генерации. 2. Активно развивать аккумулирующие электрические станции - сейчас очень эффективные Тесловские, есть и другие. Это позволит с наибольшей эффективностью использовать существующие электрогенерирующии мощности.
1. И кто будет строить с окупаемостью проектов 15-30 лет ,кому это интересно? 2. Тоже самое.
Уже люди понадеялись, купили мощность за 50-100к грн. цена в зависимости от региона. И в итоге остались нисчем, а вы хотите надеяться на стабильность на такие строки.
Что значит не выгодно, выгодно - панели дешевеют постоянно, да окупаемость будет дольше, но этот бизнес все равно останется довольно рентабельным, и если не интересно, то не участвуйте в этих проектах, не вижу проблемы. И с какой радости, мы все граждане Украины должны спонсировать из своего кармана, чей то частный бизнес, основанный на завышенных зеленных тарифах, тем более что в Украине и так имеются более дешевые по цене производства электроэнергии, избыточные мощности. А вот аккумулирующие электрические станции - сейчас позволят с наибольшей эффективностью использовать существующие электрогенерирующии мощности.
40 частных участков в брошенном селе скупаются по 200 баксов за штуку = профит
в таком селе будет проблема с трансформаторной подстанцией 1,2 МегаВат ? 1200 кВт , вы абы ляпнуть ? хорошо если на все село стоит трансформатор 30 кВт , а то и меньше . А для вас никто новый трансформатор покупать и ставить не будет так как его цена несколько тысяч долларов
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
summacut написав: О каких 1200 кВт установленной мощности речь, если у них ограничение 30 кВт по действующему ныне закону?
Вы просто не в теме. Там создается кооператив в чистом поле на 100 человек местных и каждый якобы вступает в долю на свои разрешенные 30кВт из "общего пула". Потом это все регистрируется и денежка течет "основателю кооператива". Фишка в том, что нет никакого домохозяйства, построек нет и никто там не живет и жить не собирается НИКОГДА, а земля просто в аренде. Для гос-ва одни убытки, налогов никто не платит. Т.е. по закону - это предприятие, но оформлено как кооператив на толпу частных лиц и таких примеров - тьма. Надо с этим что-то делать.
я уже ответил сообщением выше ! такую инфраструктуру = трансформаторы = еще поискать и цена на них космос. Рассмотрим другое допустим сейчас есть злоупотребления, но рано или поздно цена упадет, и что они просто распродадут оборудование по дешевке или таки продолжат производить ? Если производство продолжиться то это все-таки вклад и в экологию и в энерго независимость Украины и в диверсификацию поставок и как следствие в стабильность. Даже если распродадут оборудование после того как окупят его ну пусть еще профит будет 20-30% , то распродадут же за копейки иначе никто не купит -а значит достанется простым смертным, будет рынок б.у. солнечной энергетики и за счет этого просты смерды приобщаться
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
ggl_inter написав:але є питання: зелений тариф 5 грн, я плачу 1,80 грн, а хто покриває різницю?
Покриває різницю населення. Тобто і Ви особисто також Як ? Дуже просто - вартість єлектрики з АЄС - 54 копійки, а Ви платите 1.80 грн, ось ці 1.30 грн йдуть на зелений тариф. Схема геніальна. Ви можете уявити, що без ціеї зеленої схеми особисто Ви платили б кожен місяць в ТРИ рази менше ?
не зовсым так ... выд АЕС ми отримуємо грубо 60% від газових і вугільних електростанцій теж % ( привіт Ротердам+ , привіт міфічний Реверс газу з Европи ) + різні обленерго в приватних руках беруть коміссію
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html