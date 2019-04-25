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Гройсман прозвітував про відремонтовані за три роки дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 тра, 2019 06:03
Пропонуємо до обговорення:
В Україні протягом останніх трьох років вдалося відремонтували 6 800 км доріг.
Дивися повний текст Гройсман прозвітував про відремонтовані за три роки дороги
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Додано: Суб 04 тра, 2019 11:04
что то сделали, но уже развалилось.
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