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Скільки Україна витратила на
проживання дипломатів за...

Скільки Україна витратила на проживання дипломатів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:48

Скільки Україна витратила на проживання дипломатів за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Дивися повний текст Скільки Україна витратила на проживання дипломатів за кордоном з початку року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:48

И без того известно, что это небожители. Лучше бы рассказали, сколько Украина потратила на аренду жилья для военнослужащих
max_us_ua
 
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