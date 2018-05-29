Про це повідомила прес-служба МЗС України.
Дивися повний текст Скільки Україна витратила на проживання дипломатів за кордоном з початку року.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:48
Скільки Україна витратила на проживання дипломатів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки Україна витратила на проживання дипломатів за кордоном з початку року.
Додано: Суб 04 тра, 2019 12:48
И без того известно, что это небожители. Лучше бы рассказали, сколько Украина потратила на аренду жилья для военнослужащих
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