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В Україні через підвищення
пенсій відбулося подорожчання...

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:53

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів.

Дивися повний текст В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів - експерт.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 06:51

Получается наши пенсионеры крупы и хлеб не могли купить в необходимом объеме. А я дурак думал, что они стали больше есть мяса, так как оно на мой взгляд больше подорожало глядя на цены в "Брусничке".
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