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В Україні через підвищення
пенсій відбулося подорожчання...

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:53

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів.

Дивися повний текст В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 06:51

Получается наши пенсионеры крупы и хлеб не могли купить в необходимом объеме. А я дурак думал, что они стали больше есть мяса, так как оно на мой взгляд больше подорожало глядя на цены в "Брусничке".
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:28

украинцы в стране чудес.

ждём - В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання доллара.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:58

  19yuriy91 написав:украинцы в стране чудес.

ждём - В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання доллара.

Торгаши будут конвертировать прибыль от возросших пенсий и вырастет доллар! В июле.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:42

  Попаданец написав:Получается наши пенсионеры крупы и хлеб не могли купить в необходимом объеме. А я дурак думал, что они стали больше есть мяса, так как оно на мой взгляд больше подорожало глядя на цены в "Брусничке".



Здесь идёт речь о циничной "подачи новости" - "платными кликушами"
Пенсам дали возможность покушать - в стране объявили "голод"...?
А почему не было сразу признать, что в Украине те, кто честно Работал на государство - голодают?
Действует правильно организованная схема ликвидации пенсионеров.
- Используется 4 системных подхода:
1. Сокращение реальной пенсии(её покупательной способности)
2. Сокращение реального производства (чем эти пенсионеры и занимались до пенсии)
3. Сокращение доступа к квалифицированной медицинской помощи.
4. Сокращение количества пенсионеров за счёт "пенсионной рехформы" "Куля в лоба" 15го года.

- В совокупности это тянет правильно организованный системный подход к физической ликвидации тех, кто честно Работал на Государство Украина. В практике Европейского и Мирового Законодательства это трактуется, как ....-?
Кем?
Теми, кто никогда не работал (в плане производил потребностей для Государства), а только как "способный и удачливый" - "разводил кроликов"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:02

Re: В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання

Цены на большинство продуктов повышаются каждый день.
Black Jack - White Business
ruvex
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