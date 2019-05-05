В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів.
Дивися повний текст В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів - експерт.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:53
В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів - експерт.
Додано: Нед 05 тра, 2019 06:51
Получается наши пенсионеры крупы и хлеб не могли купить в необходимом объеме. А я дурак думал, что они стали больше есть мяса, так как оно на мой взгляд больше подорожало глядя на цены в "Брусничке".
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:28
украинцы в стране чудес.
ждём - В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання доллара.
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:58
Додано: Нед 05 тра, 2019 09:42
Здесь идёт речь о циничной "подачи новости" - "платными кликушами"
Пенсам дали возможность покушать - в стране объявили "голод"...?
А почему не было сразу признать, что в Украине те, кто честно Работал на государство - голодают?
Действует правильно организованная схема ликвидации пенсионеров.
- Используется 4 системных подхода:
1. Сокращение реальной пенсии(её покупательной способности)
2. Сокращение реального производства (чем эти пенсионеры и занимались до пенсии)
3. Сокращение доступа к квалифицированной медицинской помощи.
4. Сокращение количества пенсионеров за счёт "пенсионной рехформы" "Куля в лоба" 15го года.
- В совокупности это тянет правильно организованный системный подход к физической ликвидации тех, кто честно Работал на Государство Украина. В практике Европейского и Мирового Законодательства это трактуется, как ....-?
Кем?
Теми, кто никогда не работал (в плане производил потребностей для Государства), а только как "способный и удачливый" - "разводил кроликов"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 05 тра, 2019 10:02
Re: В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання
Цены на большинство продуктов повышаются каждый день, не помню чтобы так было с пенсиями.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 05 тра, 2019 12:32
В связи с тем что пенсионеры виноваты во многих бедах(неправильных выборах, повышении цен и пр.).
предлагаю новый мем:
"Тhe pensioner did it".
по аналогии уже существующего мема "The Russians did it".
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