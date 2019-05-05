В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів.
Дивися повний текст В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів - експерт.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 12:53
В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів - експерт.
Додано: Нед 05 тра, 2019 06:51
Получается наши пенсионеры крупы и хлеб не могли купить в необходимом объеме. А я дурак думал, что они стали больше есть мяса, так как оно на мой взгляд больше подорожало глядя на цены в "Брусничке".
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:28
украинцы в стране чудес.
ждём - В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання доллара.
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:58
Додано: Нед 05 тра, 2019 10:02
Re: В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання
Цены на большинство продуктов повышаются каждый день, не помню чтобы так было с пенсиями.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 05 тра, 2019 12:32
В связи с тем что пенсионеры виноваты во многих бедах(неправильных выборах, повышении цен и пр.).
предлагаю новый мем:
"Тhe pensioner did it".
по аналогии уже существующего мема "The Russians did it".
Додано: Нед 05 тра, 2019 13:38
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