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В Україні через підвищення
пенсій відбулося подорожчання...

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:53

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів.

Дивися повний текст В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання продуктів - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 06:51

Получается наши пенсионеры крупы и хлеб не могли купить в необходимом объеме. А я дурак думал, что они стали больше есть мяса, так как оно на мой взгляд больше подорожало глядя на цены в "Брусничке".
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:28

украинцы в стране чудес.

ждём - В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання доллара.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:58

  19yuriy91 написав:украинцы в стране чудес.

ждём - В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання доллара.

Торгаши будут конвертировать прибыль от возросших пенсий и вырастет доллар! В июле.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:02

Re: В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання

Цены на большинство продуктов повышаются каждый день, не помню чтобы так было с пенсиями.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:32

В связи с тем что пенсионеры виноваты во многих бедах(неправильных выборах, повышении цен и пр.).
предлагаю новый мем:
"Тhe pensioner did it".

по аналогии уже существующего мема "The Russians did it".
:)
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 13:38

  19yuriy91 написав:украинцы в стране чудес.

ждём - В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання доллара.

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання айфонів і їжі в ресторанах. При наступному підвищенні, очікується подорожчання автомобілів
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:13

Re: В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання

ну да, повышение на 50-100 гривен... и у пенсионера уже полная корзинка еды! Конечно, инфляция будет.
Это таки заметила инфляцию только она не обоснована этим ну никак.
Juna
 
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