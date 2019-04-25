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В Україні через підвищення
пенсій відбулося подорожчання...

В Україні через підвищення пенсій відбулося подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:28

Ох уж эти пенсионеры, и в гиперлупе уже мест нет из за них :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tigr-uu
 
Повідомлень: 631
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