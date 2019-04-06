24 квітня в редакцію Finance.ua в рамках кримінальної справи про шахрайство прийшли з обшуком правоохоронці.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13
Обшук на Finance.ua
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13
Мда, богата наша страна на дураков и "лечить " их нужно именно деньгами. А выемку сделать не судьба или обыск это веселее или задача была именно "нагнуть" ?
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:53
Re: Обшук на Finance.ua
как по мне, причин может быть целых три:
деньги, запугивание(например, не поделили что-то с арендодателем, а у того такая вот крыша с соответствующими методами или разборки кого-то с самим арендодателем, или какая-то информация была подана в неправильном ракурсе и т.д), информация
Я склоняюсь к №2, но возможен и №1, но об этом умолчали по каким-то причинам
Зы следствие ведут бараны. Не переключайте))
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Суб 04 тра, 2019 22:13
Re: Обшук на Finance.ua
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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