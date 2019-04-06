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Обшук на Finance.ua
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13

Обшук на Finance.ua

Пропонуємо до обговорення:
24 квітня в редакцію Finance.ua в рамках кримінальної справи про шахрайство прийшли з обшуком правоохоронці.

Дивися повний текст Обшук на Finance.ua.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13

Мда, богата наша страна на дураков и "лечить " их нужно именно деньгами. А выемку сделать не судьба или обыск это веселее или задача была именно "нагнуть" ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 21:53

Re: Обшук на Finance.ua

как по мне, причин может быть целых три:
деньги, запугивание(например, не поделили что-то с арендодателем, а у того такая вот крыша с соответствующими методами или разборки кого-то с самим арендодателем, или какая-то информация была подана в неправильном ракурсе и т.д), информация
Я склоняюсь к №2, но возможен и №1, но об этом умолчали по каким-то причинам
Зы следствие ведут бараны. Не переключайте))
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:13

Re: Обшук на Finance.ua

  baran написав:Зы следствие ведут бараны. Не переключайте))
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:00

Не могу понять этого совкого тупизма, когда обыскивают не лицо, а адрес. Мошенники могли уже два раза съехать, уволиться, продать оборудование и т. д. На их месте могли быть другие люди или компания. Значит интересует именно место занимаемое вами.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:11

  baran написав:как по мне, причин может быть целых три:
деньги, запугивание(например, не поделили что-то с арендодателем, а у того такая вот крыша с соответствующими методами или разборки кого-то с самим арендодателем, или какая-то информация была подана в неправильном ракурсе и т.д), информация
Я склоняюсь к №2, но возможен и №1, но об этом умолчали по каким-то причинам
Зы следствие ведут бараны. Не переключайте))

Я бы трактовал эту "новость" только так:

1. Спасибо большое редакции за сообщение - это много объясняет.(вплоть до ежедневных вирусных атак)

2. Все IP - попали в руки тех, кому что-то "интересно" - смею отметить появлялось достаточно ценной профессиональной информации.(и она доступна только на Финанс!)

3. У редакции появилось понимание "бренности существования" - при чём это не заложено в юридической точке.(могу только порекомендовать выход в "офшор" - переход на иностранную платформу - классика это "Аргентинская")

4. Наконец то прекратиться флуд о "Светоче Права". (горький сарказм)

Чисто по человечески могу только порекомендовать не заморачиваться на юридические расходы - обойдётся дороже, чем переход ... .
По моему мнению обнажило Вашу деятельность объявления о приглашении на РАБОТУ(с адресами, и пр.).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:21

Kudrjavuy Вы недооцениваете Финанс.уа--они в ногу со временем
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:29

  baran написав:Kudrjavuy Вы недооцениваете Финанс.уа--они в ногу со временем


Я не о "финанс"!
А о
https://www.liga.net/politics/articles/ ... ki-ukrainu

И ещё о многом!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:34

  Kudrjavuy написав:
  baran написав:Kudrjavuy Вы недооцениваете Финанс.уа--они в ногу со временем


Я не о "финанс"!
А о
https://www.liga.net/politics/articles/ ... ki-ukrainu

И ещё о многом!

это я понял. я о другом. ну такое....
думается Финансы и так имеют дело с офшором и т.д Мне так кажецо
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:47

baran
:D
...................
У Вас хороший ник!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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