Обшук на Finance.ua

Додано: Суб 04 тра, 2019 21:53

как по мне, причин может быть целых три:

деньги, запугивание(например, не поделили что-то с арендодателем, а у того такая вот крыша с соответствующими методами или разборки кого-то с самим арендодателем, или какая-то информация была подана в неправильном ракурсе и т.д), информация

Я склоняюсь к №2, но возможен и №1, но об этом умолчали по каким-то причинам

Зы следствие ведут бараны. Не переключайте))

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