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Обшук на Finance.ua

Обшук на Finance.ua
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13

Обшук на Finance.ua

Пропонуємо до обговорення:
24 квітня в редакцію Finance.ua в рамках кримінальної справи про шахрайство прийшли з обшуком правоохоронці.

Дивися повний текст Обшук на Finance.ua.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 13:13

Мда, богата наша страна на дураков и "лечить " их нужно именно деньгами. А выемку сделать не судьба или обыск это веселее или задача была именно "нагнуть" ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 21:53

Re: Обшук на Finance.ua

как по мне, причин может быть целых три:
деньги, запугивание(например, не поделили что-то с арендодателем, а у того такая вот крыша с соответствующими методами или разборки кого-то с самим арендодателем, или какая-то информация была подана в неправильном ракурсе и т.д), информация
Я склоняюсь к №2, но возможен и №1, но об этом умолчали по каким-то причинам
Зы следствие ведут бараны. Не переключайте))
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:13

Re: Обшук на Finance.ua

  baran написав:Зы следствие ведут бараны. Не переключайте))
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:00

Не могу понять этого совкого тупизма, когда обыскивают не лицо, а адрес. Мошенники могли уже два раза съехать, уволиться, продать оборудование и т. д. На их месте могли быть другие люди или компания. Значит интересует именно место занимаемое вами.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 19:43

  astatempo написав:Не могу понять этого совкого тупизма, когда обыскивают не лицо, а адрес. Мошенники могли уже два раза съехать, уволиться, продать оборудование и т. д. На их месте могли быть другие люди или компания. Значит....


Значит это только одно - никакой реформы правоохранительной системы в Украине не было: в первую очередь конечно же прокуратуры (без согласования с которой данный обыск был бы не возможен в принципе), затем и судов с МВД.

Показали народу очередную "пустышку", а "на манеже остались все те же".
И методы, и работники :roll:

Вот когда за подобные "обыски" будет, хотя бы, наступать ответственность - товарищи их организующие начнут компенсировать материальные потери из своих карманов и пулей вылетать с должностей с "волчьим билетом" - вот тогда это и можно будет назвать реформой.
А в идеале, в нормальном мире, инициатива подобных маски-шоу обысков должна заканчиваться на входе в суд, да и то если прокурор - идиот и согласовал следователю подобную ахинею.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:50

В случае если не найдут, что искали необходимо выставлять неустойку за простой офиса и упущенную прибыль, а то затренеровали своей простотой продажные судьи
denis_it_help
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:14

И все таки мне не понятно одно: finance.ua рекламировал сайт мошенников? Ведь должна быть какая связь? Ну не просто так ведь суд дал разрешение и не просто так пришли следователи?
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:58

Вообще, не ясно из статьи - почему именно finance.ua, а не кто-то другой? Причину редакция скрывает
laa1999
 
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