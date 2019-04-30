Путін запропонував об'єднати "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", створивши таку ж інтеграцію, як в атомній сфері...
Дивися повний текст Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 15:37
Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Путін запропонував об'єднати Газпром і Нафтогаз України.
Додано: Суб 04 тра, 2019 15:40
Да, давайте обсудим статью десятилетней давности.
Не кормите троллей:
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Додано: Суб 04 тра, 2019 15:44
- А ничего, что Воры под неё в 11 м приняли Закон "о Государственных гарантиях исполнения судебных решений"?
- Вероятно пришло время продавать трубу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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