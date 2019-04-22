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Лідери нових авто на
українському ринку за квітень

Лідери нових авто на українському ринку за квітень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:02

Лідери нових авто на українському ринку за квітень

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш урожайним місяцем поточного року залишається березень.

Дивися повний текст Лідери нових авто на українському ринку за квітень.
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