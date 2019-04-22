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Дивися повний текст Лідери нових авто на українському ринку за квітень.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 16:02
Лідери нових авто на українському ринку за квітень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лідери нових авто на українському ринку за квітень.
Додано: Суб 04 тра, 2019 16:03
Спасибо за статью, но она не совсем полная.
Было бы неплохо видеть статистику по всем авто за каждый мес, именно на Finance.UA, также по элитным, а особенно хорошо новость вошла бы тем, если бы было указано, что покупают наши "любимые чиновники" или говоря народным: на какие эксклюзивчики, тратятся наши деньги.
PS: новых мерседес в Киеве, с номерами ВР и РВ, всё никак не уменьшается; видимо, кризис, придуман не для "избранных"...
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