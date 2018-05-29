За перший квартал поточного року прибуток від туристичного збору склала майже 23 мільйони гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки приніс туристичний збір за перші три місяці року.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 17:38
Стало відомо, скільки приніс туристичний збір за перші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки приніс туристичний збір за перші три місяці року.
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:38
А уменьшение тур потока не наблюдается за это время, а то сбор ввели самый высокий в Европе, а поток никто не посчитал.
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