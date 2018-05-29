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Стало відомо, скільки приніс
туристичний збір за перші...

Стало відомо, скільки приніс туристичний збір за перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:38

Стало відомо, скільки приніс туристичний збір за перші...

Пропонуємо до обговорення:
За перший квартал поточного року прибуток від туристичного збору склала майже 23 мільйони гривень.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки приніс туристичний збір за перші три місяці року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:38

А уменьшение тур потока не наблюдается за это время, а то сбор ввели самый высокий в Европе, а поток никто не посчитал.
civ
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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