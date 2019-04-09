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Chrome захопив ринок браузерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:53
Пропонуємо до обговорення:
Google Chrome продовжує залишатися найпопулярнішим браузером серед користувачів персональних комп'ютерів - його частка на ринку становить 65,4%.
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