Google Chrome продовжує залишатися найпопулярнішим браузером серед користувачів персональних комп'ютерів - його частка на ринку становить 65,4%.
Дивися повний текст Chrome захопив ринок браузерів.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 08:53
Chrome захопив ринок браузерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Chrome захопив ринок браузерів.
Додано: Нед 05 тра, 2019 12:29
якби часом не вийшло повторення історії із IE6
захопив увесь ринок а потім скотився на пси.
+50грн !
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