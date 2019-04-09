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Chrome захопив
ринок браузерів

Chrome захопив ринок браузерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:53

Chrome захопив ринок браузерів

Пропонуємо до обговорення:
Google Chrome продовжує залишатися найпопулярнішим браузером серед користувачів персональних комп'ютерів - його частка на ринку становить 65,4%.

Дивися повний текст Chrome захопив ринок браузерів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 08:53

… а по мне ( я "Чайник") пользуюсь Edge c апреля 2015г. он (браузер) всё хорошеет а Google Chrome-отличный но многого мне просто (наворотов) не нужно...Chrome - больше подходит для профи.
viktrask1955
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 12:29

якби часом не вийшло повторення історії із IE6 :)
захопив увесь ринок а потім скотився на пси.
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:37

главной победой Гугла стала простота., а так же синхронихация акуантов . и так как ютую тоже гугловский, а самый больший трафик в интернете это ютуб то тут всё логично.
из моих любимых функций это "голосовой поиск", "блокировка рекламы", "авторихзация через гугл акуант"
-Segey-
 
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