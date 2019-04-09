Google Chrome продовжує залишатися найпопулярнішим браузером серед користувачів персональних комп'ютерів - його частка на ринку становить 65,4%.
Дивися повний текст Chrome захопив ринок браузерів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:53
Chrome захопив ринок браузерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Chrome захопив ринок браузерів.
Додано: Нед 05 тра, 2019 08:53
… а по мне ( я "Чайник") пользуюсь Edge c апреля 2015г. он (браузер) всё хорошеет а Google Chrome-отличный но многого мне просто (наворотов) не нужно...Chrome - больше подходит для профи.
Додано: Нед 05 тра, 2019 12:29
якби часом не вийшло повторення історії із IE6
захопив увесь ринок а потім скотився на пси.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 06 тра, 2019 07:37
главной победой Гугла стала простота., а так же синхронихация акуантов . и так как ютую тоже гугловский, а самый больший трафик в интернете это ютуб то тут всё логично.
из моих любимых функций это "голосовой поиск", "блокировка рекламы", "авторихзация через гугл акуант"
|