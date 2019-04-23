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Польща стала лідером з
імпорту українських товарів

Польща стала лідером з імпорту українських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:29

Польща стала лідером з імпорту українських товарів

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2019 року Польща стала найбільшим серед інших країн світу імпортером українських товарів, обійшовши Росію, - повідомляє Ukraine Now з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

Дивися повний текст Польща стала лідером з імпорту українських товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:29

Не потому ли, что РФ стали меньше покупать, а не Польша больше?
sksts
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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