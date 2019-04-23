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Польща стала лідером з
імпорту українських товарів

Польща стала лідером з імпорту українських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:29

Польща стала лідером з імпорту українських товарів

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2019 року Польща стала найбільшим серед інших країн світу імпортером українських товарів, обійшовши Росію, - повідомляє Ukraine Now з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

Дивися повний текст Польща стала лідером з імпорту українських товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 10:29

Не потому ли, что РФ стали меньше покупать, а не Польша больше?
sksts
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:49

sksts

Не только. Польша покупает лес и янтарь))))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:49

Почему у нас так много импорта с России? Наверное, нефть, уголь, газ.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:07

Топ 10 товарів що експортуються в Польщу, за січень-лютий 2019, тис долл США
72 чорнi метали 66 621,3
26 руди, шлаки і зола 65 340,3
85 електричнi машини 64 178,4
44 деревина і вироби з деревини 44 674,4
94 меблi 36 272,5
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 26 129,2
73 вироби з чорних металiв 19 373,6
15 жири та олії тваринного або рослинного походження 18 186,0
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 16 794,4
12 насiння і плоди олійних рослин 13 757,6
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:13

Топ 10 імпорт з РФ
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 724 456,7
72 чорнi метали 62 332,2
31 добрива 45 475,9
84 реактори ядерні, котли, машини 44 981,0
28 продукти неорганiчної хiмiї 32 245,6
39 пластмаси, полімерні матеріали 25 897,9
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 21 352,6
85 електричнi машини 18 841,2
48 папiр та картон 18 538,8
73 вироби з чорних металiв 13 460,0

таки да - країна-бензоколонка
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:16

Re: Польща стала лідером з імпорту українських товарів

А че Польша сладкое не любит или у нее свои конфетки имеются?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:22

p_a_l
отут детально, хто що любить:
https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... 2_2019.xls
Taras Rudko
 
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