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Польща стала лідером з імпорту українських товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 тра, 2019 10:29
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2019 року Польща стала найбільшим серед інших країн світу імпортером українських товарів, обійшовши Росію, - повідомляє Ukraine Now з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.
Дивися повний текст Польща стала лідером з імпорту українських товарів
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Додано: Нед 05 тра, 2019 10:29
Не потому ли, что РФ стали меньше покупать, а не Польша больше?
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sksts
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:49
sksts
Не только. Польша покупает лес и янтарь))))
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max_us_ua
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Додано: Пон 06 тра, 2019 09:49
Почему у нас так много импорта с России? Наверное, нефть, уголь, газ.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:07
Топ 10 товарів що експортуються в Польщу, за січень-лютий 2019, тис долл США
72 чорнi метали 66 621,3
26 руди, шлаки і зола 65 340,3
85 електричнi машини 64 178,4
44 деревина і вироби з деревини 44 674,4
94 меблi 36 272,5
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 26 129,2
73 вироби з чорних металiв 19 373,6
15 жири та олії тваринного або рослинного походження 18 186,0
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 16 794,4
12 насiння і плоди олійних рослин 13 757,6
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:13
Топ 10 імпорт з РФ
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 724 456,7
72 чорнi метали 62 332,2
31 добрива 45 475,9
84 реактори ядерні, котли, машини 44 981,0
28 продукти неорганiчної хiмiї 32 245,6
39 пластмаси, полімерні матеріали 25 897,9
29 органiчнi хiмiчнi сполуки 21 352,6
85 електричнi машини 18 841,2
48 папiр та картон 18 538,8
73 вироби з чорних металiв 13 460,0
таки да - країна-бензоколонка
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:16
А че Польша сладкое не любит или у нее свои конфетки имеются?
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p_a_l
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:22
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