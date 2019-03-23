Непевність, пов'язана з Brexit, призвела до зміни туристичних планів британців: все більше людей вибирає для літніх відпусток напрямки за межами Євросоюзу, повідомляє Thomas Cook.
Дивися повний текст Британці почали частіше відпочивати за межами ЄС.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:01
Британці почали частіше відпочивати за межами ЄС
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Дивися повний текст Британці почали частіше відпочивати за межами ЄС.
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:01
Теперь, особенно в свете снижения фунта, будут отдыхать за пределами ЕС - в Британии)))
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