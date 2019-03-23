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Британці почали частіше
відпочивати за межами ЄС

Британці почали частіше відпочивати за межами ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:01

Британці почали частіше відпочивати за межами ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Непевність, пов'язана з Brexit, призвела до зміни туристичних планів британців: все більше людей вибирає для літніх відпусток напрямки за межами Євросоюзу, повідомляє Thomas Cook.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:01

Теперь, особенно в свете снижения фунта, будут отдыхать за пределами ЕС - в Британии)))
max_us_ua
 
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