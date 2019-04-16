Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.
Дивися повний текст Коболєв назвав дві найбільш нагальні реформи.
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:47
Коболєв назвав дві найбільш нагальні реформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав дві найбільш нагальні реформи.
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:48
Т. е. люди, неспособные прекратить воровство газа облгазами, которые по сути потворствуют этому воровству (сохраняя этих посредников и имея возможность их тем или иным способом убрать) - получают многомиллионные долларовые бонусы за "выигранные" суды, решения которых не выполняются - и не будут, так как примерно через сто лет, учитывая принятые Стокгольмским судом процентные ставки по пене, взаимно компенсируют сумму обязательств. А сколько денег было потрачено на суды, по сути бессмысленные!..
Посадок никогда не будет. Зеленский в таких людях заинтересован не менее, чем Порошенко - у того всегда есть подушка безопасности (перед войной была под миллиард зелени, что немало), а Зеле ее надо сначала заработать. А эти люди ему точно окажут помощь)))
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