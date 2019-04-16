Коболєв назвав дві найбільш нагальні реформи

Додано: Нед 05 тра, 2019 17:48

Т. е. люди, неспособные прекратить воровство газа облгазами, которые по сути потворствуют этому воровству (сохраняя этих посредников и имея возможность их тем или иным способом убрать) - получают многомиллионные долларовые бонусы за "выигранные" суды, решения которых не выполняются - и не будут, так как примерно через сто лет, учитывая принятые Стокгольмским судом процентные ставки по пене, взаимно компенсируют сумму обязательств. А сколько денег было потрачено на суды, по сути бессмысленные!..



Посадок никогда не будет. Зеленский в таких людях заинтересован не менее, чем Порошенко - у того всегда есть подушка безопасности (перед войной была под миллиард зелени, что немало), а Зеле ее надо сначала заработать. А эти люди ему точно окажут помощь)))