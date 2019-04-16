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Коболєв назвав дві
найбільш нагальні реформи

Коболєв назвав дві найбільш нагальні реформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:47

Коболєв назвав дві найбільш нагальні реформи

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

Дивися повний текст Коболєв назвав дві найбільш нагальні реформи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 17:48

Т. е. люди, неспособные прекратить воровство газа облгазами, которые по сути потворствуют этому воровству (сохраняя этих посредников и имея возможность их тем или иным способом убрать) - получают многомиллионные долларовые бонусы за "выигранные" суды, решения которых не выполняются - и не будут, так как примерно через сто лет, учитывая принятые Стокгольмским судом процентные ставки по пене, взаимно компенсируют сумму обязательств. А сколько денег было потрачено на суды, по сути бессмысленные!..

Посадок никогда не будет. Зеленский в таких людях заинтересован не менее, чем Порошенко - у того всегда есть подушка безопасности (перед войной была под миллиард зелени, что немало), а Зеле ее надо сначала заработать. А эти люди ему точно окажут помощь)))
max_us_ua
 
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