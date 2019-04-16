|
|
Київ увійшов до ТОП-35 найбільших стартап-міст
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 тра, 2019 19:23
Пропонуємо до обговорення:
Київ посів 34-е місце серед понад 1000 міст світу як одне з найбільших стартап-міст. Україна загалом посіла 31 місце з понад 100 країн.
Дивися повний текст Київ увійшов до ТОП-35 найбільших стартап-міст
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88652
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему