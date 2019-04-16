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Київ увійшов до ТОП-35
найбільших стартап-міст

Київ увійшов до ТОП-35 найбільших стартап-міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 19:23

Київ увійшов до ТОП-35 найбільших стартап-міст

Пропонуємо до обговорення:
Київ посів 34-е місце серед понад 1000 міст світу як одне з найбільших стартап-міст. Україна загалом посіла 31 місце з понад 100 країн.

Дивися повний текст Київ увійшов до ТОП-35 найбільших стартап-міст.
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