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Названо найдорожчу
компанію в світі

Названо найдорожчу компанію в світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 20:51

Названо найдорожчу компанію в світі

Пропонуємо до обговорення:
Apple знову є найдорожчою компанією в світі.

Дивися повний текст Названо найдорожчу компанію в світі.
R2
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и не просто так компании названы на букву "А"... ))
Tamagoch
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Ничего удивительного, они на самом деле выпускают самую качественную и престижную продукцию в своем сегменте.
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