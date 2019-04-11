RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Збитки Укрзалізниці
зросли в 6,5 разів

Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38

Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

Пропонуємо до обговорення:
Сукупний збиток Укрзалізниці за підсумками 2018 року склав 500,92 млн грн, що в 6,5 разів більше, ніж у 2017 році - 77,24 млн грн.

Дивися повний текст Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88657
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38

Пусть не тупят с фондом заработной платы - с одной стороны, там платят столько, что надо очень солидную взятку дать, чтобы на работу устроиться, с другой, качество выполняемой сотрудниками работы - на уровне "так себе". К тому же, иногда смотришь на пассажирскую станцию - там десятки людей невесть что делают, постоянно пьют кофе и курят, огромные площади просто так ,без какого-либо назначения обогреваются, а перед тем там еще и ремонты недешевые бабахают. Еще бы без убытков.

Еще предположу - там, видимо, менеджменту платят так же, как эффективным руководителям "Нафтогаза".

О качестве грузоперевозок, взятках за подачу вагона вообще молчу
max_us_ua
 
Повідомлень: 3071
З нами з: 17.11.08
Подякував: 600 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:49

цены поднимают по 2 раза в год, а убытки растут. Зеленский... в бой...
jr_diava88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 04.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:29

Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

jr_diava88 написав:цены поднимают по 2 раза в год, а убытки растут. Зеленский... в бой...
Его не главой УЗ назначили, а выбрали в президенты. Почувствуйте разницу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24630
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5809 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:36

Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає
sabretus2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.09.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:51

Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

sabretus2016 написав:@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає
Человек говорил то что нужно, чтобы достигнуть цели.
Учитесь ставить цели и достигать их.
freeze
4
 
Повідомлень: 11372
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3551 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком
R2 » Вів 23 кві, 2019 13:46
2 300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 17:20
max_us_ua
Черга за "муніципальною нянею" за місяць зросла в 10 разів
R2 » Вів 16 кві, 2019 16:05
1 330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 16:05
romiks2009
В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
R2 » Чет 11 кві, 2019 19:12
1 406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 19:12
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13291)
06.05.2019 10:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.