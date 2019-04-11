Сукупний збиток Укрзалізниці за підсумками 2018 року склав 500,92 млн грн, що в 6,5 разів більше, ніж у 2017 році - 77,24 млн грн.
Дивися повний текст Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38
Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
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Дивися повний текст Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів.
Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38
Пусть не тупят с фондом заработной платы - с одной стороны, там платят столько, что надо очень солидную взятку дать, чтобы на работу устроиться, с другой, качество выполняемой сотрудниками работы - на уровне "так себе". К тому же, иногда смотришь на пассажирскую станцию - там десятки людей невесть что делают, постоянно пьют кофе и курят, огромные площади просто так ,без какого-либо назначения обогреваются, а перед тем там еще и ремонты недешевые бабахают. Еще бы без убытков.
Еще предположу - там, видимо, менеджменту платят так же, как эффективным руководителям "Нафтогаза".
О качестве грузоперевозок, взятках за подачу вагона вообще молчу
Додано: Пон 06 тра, 2019 07:49
цены поднимают по 2 раза в год, а убытки растут. Зеленский... в бой...
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:29
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
Его не главой УЗ назначили, а выбрали в президенты. Почувствуйте разницу
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:36
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:51
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
Человек говорил то что нужно, чтобы достигнуть цели.
Учитесь ставить цели и достигать их.
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