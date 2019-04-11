Сукупний збиток Укрзалізниці за підсумками 2018 року склав 500,92 млн грн, що в 6,5 разів більше, ніж у 2017 році - 77,24 млн грн.
Дивися повний текст Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38
Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів.
Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38
Пусть не тупят с фондом заработной платы - с одной стороны, там платят столько, что надо очень солидную взятку дать, чтобы на работу устроиться, с другой, качество выполняемой сотрудниками работы - на уровне "так себе". К тому же, иногда смотришь на пассажирскую станцию - там десятки людей невесть что делают, постоянно пьют кофе и курят, огромные площади просто так ,без какого-либо назначения обогреваются, а перед тем там еще и ремонты недешевые бабахают. Еще бы без убытков.
Еще предположу - там, видимо, менеджменту платят так же, как эффективным руководителям "Нафтогаза".
О качестве грузоперевозок, взятках за подачу вагона вообще молчу
Додано: Пон 06 тра, 2019 07:49
цены поднимают по 2 раза в год, а убытки растут. Зеленский... в бой...
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:29
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
Его не главой УЗ назначили, а выбрали в президенты. Почувствуйте разницу
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:36
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:51
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
Человек говорил то что нужно, чтобы достигнуть цели.
Учитесь ставить цели и достигать их.
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:51
Нужно увеличивать количество грузовых перевозок и у уменьшать пассажирские. Взамен надо делать дешевыми перелеты. Поддерживать в хорошем состоянии взлетно-посадочные полосы куда выгоднее чем перестраивать ЖД. 7 часов Одесса-Киев на "скоростном" поезде это издевательство.
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:57
Увы, но выиграть выборы - это совсем не то же самое, что выполнять функции президента. Первого достиг, что будет со вторым увидим
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:02
1. Количество грузовых перевозок сократилось до минимума.
Промышленность - стоит. Транзит Восток - Запад стоит. "Шелковый Путь" - ушел в РФ. Наоброт нужно всё по возможности переводить на ЖД
2. Пассажирские перевозки - "пакращани" ещё папередниками: наоборот, их необходимо восстанавливать!
Тупо применять иной подход. Новый ПС.
3. Производство и ремонт ПС - парализованы. Как ни странно даже паровозы амеровские покупают - интересно, а прибыль в чей карман за изготовление ушла? Чьё государство собрало налоги с рабочих, что их собирали, изготовляли,...
4. В экономическом плане: ты сначало заплати, что Мы рассмотрели возможность проекта восстановления Железнодорожного сообщения, изготовления нового эффективного ПС.(По крайней мере с чем столкнулся сам).
- Откуда деньги Зин? (Высотский)
- Если это необходимо Государству Украина, а конкретно всем(да, лично мы кровно заинтересованы, но в наши обязанности это не входит - статья УК "за нецелевое использование" - т.е. нужно заплатить ещё и Прокуратуре ) - то сам сначало заплати!
Как пример принудительного уничтожения УЗ можно выставить "Азовмаш" - ПС нет, заказов на его изготовление - нет, ....
УЗ - банкротиться принудительно под "приватизацию" - чёрным криминалом. И ноги этого ростут не с мест, а из Киева - ВР!
В таком случае, перспектив развития железнодорожного сообщения в Украине по определению - НЕТ. Нас в лучшем случае ожидает бег в европейские страны(кто успел, тот убежал), в Украине тип индийского сообщения и перевозок людей железной дорогой.
Хотя все перевозки системно запланированы под ЖД - асфальтовых дорог в Украине нет по определению! Переход перевозки грузов автомобилями - это разрушение дорожного покрытия, это экология, это травмы и аварии на дорогах(фуры причина 80% дтп на трассах)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:26
Kudrjavuy
Всё классно, только ДЕНЕГ СНАЧАЛО ДАЙ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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