RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Збитки Укрзалізниці
зросли в 6,5 разів

Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38

Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

Пропонуємо до обговорення:
Сукупний збиток Укрзалізниці за підсумками 2018 року склав 500,92 млн грн, що в 6,5 разів більше, ніж у 2017 році - 77,24 млн грн.

Дивися повний текст Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88663
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 04:38

Пусть не тупят с фондом заработной платы - с одной стороны, там платят столько, что надо очень солидную взятку дать, чтобы на работу устроиться, с другой, качество выполняемой сотрудниками работы - на уровне "так себе". К тому же, иногда смотришь на пассажирскую станцию - там десятки людей невесть что делают, постоянно пьют кофе и курят, огромные площади просто так ,без какого-либо назначения обогреваются, а перед тем там еще и ремонты недешевые бабахают. Еще бы без убытков.

Еще предположу - там, видимо, менеджменту платят так же, как эффективным руководителям "Нафтогаза".

О качестве грузоперевозок, взятках за подачу вагона вообще молчу
max_us_ua
 
Повідомлень: 3071
З нами з: 17.11.08
Подякував: 600 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:49

цены поднимают по 2 раза в год, а убытки растут. Зеленский... в бой...
jr_diava88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 04.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:29

Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

jr_diava88 написав:цены поднимают по 2 раза в год, а убытки растут. Зеленский... в бой...
Его не главой УЗ назначили, а выбрали в президенты. Почувствуйте разницу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24632
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5809 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:36

Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає
sabretus2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.09.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:51

Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

sabretus2016 написав:@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає
Человек говорил то что нужно, чтобы достигнуть цели.
Учитесь ставить цели и достигать их.
freeze
4
 
Повідомлень: 11372
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3551 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:51

Нужно увеличивать количество грузовых перевозок и у уменьшать пассажирские. Взамен надо делать дешевыми перелеты. Поддерживать в хорошем состоянии взлетно-посадочные полосы куда выгоднее чем перестраивать ЖД. 7 часов Одесса-Киев на "скоростном" поезде это издевательство.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:57

  freeze написав:
sabretus2016 написав:@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає
Человек говорил то что нужно, чтобы достигнуть цели.
Учитесь ставить цели и достигать их.

Увы, но выиграть выборы - это совсем не то же самое, что выполнять функции президента. Первого достиг, что будет со вторым увидим
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24632
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5809 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:02

  ssnet написав:Нужно увеличивать количество грузовых перевозок и у уменьшать пассажирские. Взамен надо делать дешевыми перелеты. Поддерживать в хорошем состоянии взлетно-посадочные полосы куда выгоднее чем перестраивать ЖД. 7 часов Одесса-Киев на "скоростном" поезде это издевательство.

1. Количество грузовых перевозок сократилось до минимума.
Промышленность - стоит. Транзит Восток - Запад стоит. "Шелковый Путь" - ушел в РФ. Наоброт нужно всё по возможности переводить на ЖД
2. Пассажирские перевозки - "пакращани" ещё папередниками: наоборот, их необходимо восстанавливать!
Тупо применять иной подход. Новый ПС.
3. Производство и ремонт ПС - парализованы. Как ни странно даже паровозы амеровские покупают - интересно, а прибыль в чей карман за изготовление ушла? Чьё государство собрало налоги с рабочих, что их собирали, изготовляли,...
4. В экономическом плане: ты сначало заплати, что Мы рассмотрели возможность проекта восстановления Железнодорожного сообщения, изготовления нового эффективного ПС.(По крайней мере с чем столкнулся сам).
- Откуда деньги Зин? (Высотский)
- Если это необходимо Государству Украина, а конкретно всем(да, лично мы кровно заинтересованы, но в наши обязанности это не входит - статья УК "за нецелевое использование" - т.е. нужно заплатить ещё и Прокуратуре ) - то сам сначало заплати!


Как пример принудительного уничтожения УЗ можно выставить "Азовмаш" - ПС нет, заказов на его изготовление - нет, ....

УЗ - банкротиться принудительно под "приватизацию" - чёрным криминалом. И ноги этого ростут не с мест, а из Киева - ВР!

В таком случае, перспектив развития железнодорожного сообщения в Украине по определению - НЕТ. Нас в лучшем случае ожидает бег в европейские страны(кто успел, тот убежал), в Украине тип индийского сообщения и перевозок людей железной дорогой.

Хотя все перевозки системно запланированы под ЖД - асфальтовых дорог в Украине нет по определению! Переход перевозки грузов автомобилями - это разрушение дорожного покрытия, это экология, это травмы и аварии на дорогах(фуры причина 80% дтп на трассах)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6814
З нами з: 20.09.12
Подякував: 647 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:26

Kudrjavuy
Всё классно, только ДЕНЕГ СНАЧАЛО ДАЙ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6814
З нами з: 20.09.12
Подякував: 647 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Taras Rudko і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком
R2 » Вів 23 кві, 2019 13:46
2 300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 17:20
max_us_ua
Черга за "муніципальною нянею" за місяць зросла в 10 разів
R2 » Вів 16 кві, 2019 16:05
1 331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 16:05
romiks2009
В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
R2 » Чет 11 кві, 2019 19:12
1 406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 19:12
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70646)
06.05.2019 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.