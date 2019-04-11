Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

Додано: Пон 06 тра, 2019 10:02

ssnet написав: Нужно увеличивать количество грузовых перевозок и у уменьшать пассажирские. Взамен надо делать дешевыми перелеты. Поддерживать в хорошем состоянии взлетно-посадочные полосы куда выгоднее чем перестраивать ЖД. 7 часов Одесса-Киев на "скоростном" поезде это издевательство. Нужно увеличивать количество грузовых перевозок и у уменьшать пассажирские. Взамен надо делать дешевыми перелеты. Поддерживать в хорошем состоянии взлетно-посадочные полосы куда выгоднее чем перестраивать ЖД. 7 часов Одесса-Киев на "скоростном" поезде это издевательство.

Наоброт нужно всё по возможности переводить на ЖД

наоборот, их необходимо восстанавливать!

Чьё государство собрало налоги с рабочих, что их собирали, изготовляли,...

- Если это необходимо Государству Украина, а конкретно всем(да, лично мы кровно заинтересованы, но в наши обязанности это не входит - статья УК "за нецелевое использование" - т.е. нужно заплатить ещё и Прокуратуре ) - то сам сначало заплати!

УЗ - банкротиться принудительно под "приватизацию" - чёрным криминалом.

1. Количество грузовых перевозок сократилось до минимума.Промышленность - стоит. Транзит Восток - Запад стоит. "Шелковый Путь" - ушел в РФ.2. Пассажирские перевозки - "пакращани" ещё папередниками:Тупо применять иной подход. Новый ПС.3. Производство и ремонт ПС - парализованы. Как ни странно даже паровозы амеровские покупают - интересно, а прибыль в чей карман за изготовление ушла?4. В экономическом плане: ты сначало заплати, что Мы рассмотрели возможность проекта восстановления Железнодорожного сообщения, изготовления нового эффективного ПС.(По крайней мере с чем столкнулся сам).- Откуда деньги Зин? (Высотский)Как пример принудительного уничтожения УЗ можно выставить "Азовмаш" - ПС нет, заказов на его изготовление - нет, ....И ноги этого ростут не с мест, а из Киева - ВР!Хотя все перевозки системно запланированы под ЖД - асфальтовых дорог в Украине нет по определению! Переход перевозки грузов автомобилями - это разрушение дорожного покрытия, это экология, это травмы и аварии на дорогах(фуры причина 80% дтп на трассах)