Как раз вы тут не правы. Чтобы стать президентом некоторые были готовы даже землю есть.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:58
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:02
Kudrjavuy
А вот и "Новость" к чему банкротиться: https://news.finance.ua/ru/news/-/44854 ... obligatsii
Не удивит меня, если завтрашний собственник окажется имеет дачку в Марбелье - и фирма вложившая деньги аффилированна с Рошен(или Приват).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:06
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
При совке основная масса грузов перевозилась явно не на фурах. От того мы сейчас имеем быстрый износ автодорог в паре с качеством строительства их же.
Перевозка груза по ЖД очень сильно упала, также и еще упадет, потому что нас сейчас заграница боится как черт ладана. Будут объезжать через Беларусь.
По пассажиропотоку то же самое. На авто комфортнее по селам и дачам ездить.
Жена на праздники ехала в село. Туда и обратно на автобусах, хотя можно было до Винницы на поезде или электричке, а от Винницы маршруткой. Хотя раньше всю жизнь все на поездах только и ездили.
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