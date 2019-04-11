Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

Додано: Пон 06 тра, 2019 11:06

При совке основная масса грузов перевозилась явно не на фурах. От того мы сейчас имеем быстрый износ автодорог в паре с качеством строительства их же.

Перевозка груза по ЖД очень сильно упала, также и еще упадет, потому что нас сейчас заграница боится как черт ладана. Будут объезжать через Беларусь.

По пассажиропотоку то же самое. На авто комфортнее по селам и дачам ездить.



Жена на праздники ехала в село. Туда и обратно на автобусах, хотя можно было до Винницы на поезде или электричке, а от Винницы маршруткой. Хотя раньше всю жизнь все на поездах только и ездили.