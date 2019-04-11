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Збитки Укрзалізниці
зросли в 6,5 разів

Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:58

  sabretus2016 написав:@Faceless Ну він як кандидат в президенти, не соромився говорити всякий брєд, який до президента відношення немає

Как раз вы тут не правы. Чтобы стать президентом некоторые были готовы даже землю есть.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:02

Kudrjavuy
А вот и "Новость" к чему банкротиться: https://news.finance.ua/ru/news/-/44854 ... obligatsii

Не удивит меня, если завтрашний собственник окажется имеет дачку в Марбелье - и фирма вложившая деньги аффилированна с Рошен(или Приват).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:06

Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів

При совке основная масса грузов перевозилась явно не на фурах. От того мы сейчас имеем быстрый износ автодорог в паре с качеством строительства их же.
Перевозка груза по ЖД очень сильно упала, также и еще упадет, потому что нас сейчас заграница боится как черт ладана. Будут объезжать через Беларусь.
По пассажиропотоку то же самое. На авто комфортнее по селам и дачам ездить.

Жена на праздники ехала в село. Туда и обратно на автобусах, хотя можно было до Винницы на поезде или электричке, а от Винницы маршруткой. Хотя раньше всю жизнь все на поездах только и ездили.
p_a_l
 
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