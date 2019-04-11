Как раз вы тут не правы. Чтобы стать президентом некоторые были готовы даже землю есть.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 10:58
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:06
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
При совке основная масса грузов перевозилась явно не на фурах. От того мы сейчас имеем быстрый износ автодорог в паре с качеством строительства их же.
Перевозка груза по ЖД очень сильно упала, также и еще упадет, потому что нас сейчас заграница боится как черт ладана. Будут объезжать через Беларусь.
По пассажиропотоку то же самое. На авто комфортнее по селам и дачам ездить.
Жена на праздники ехала в село. Туда и обратно на автобусах, хотя можно было до Винницы на поезде или электричке, а от Винницы маршруткой. Хотя раньше всю жизнь все на поездах только и ездили.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:39
В Индии между городами норм ЖД перевозки. Стоят не дешево, но после каждой остановки кормят. Мы ехали 500 км гдет на поезде. по пути 5 остановок. Расстояние проехали за 4.5 часа. По расписанию должно было 5, но поезд опоздал на пол часа и в конечной точке догнал.
Такие поезда как на картинках остались по маршруту в какие-то деревни.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:45
Подскажите какие ЗП и премии у руководства ЖД? А расходы там вообще засекречены ....
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:51
- Это Вы о "Пассажирском поезде"?
В нашем случае это вагоны с полками которые отлетают порой даже без пассажира.
За Ваши деньги Вас не только покормят, но и циган с медведями подадут.
Только сколько это всё стоит?
вопрос по иному: Доступно ли Честным гражданам Украины?
- В нашем случае это называется "пригородные поезда", как правило дизель-электрическое сообщение.
- О них можно слагать легенды! Из "новых": УЗ отменила остановки некоторых электропоездов(в сёлах) - по причине неоплаты С/С льготную перевозку стариков.
(ждите теперь в городе дешевых продуктов от барыг...)
- Так, для Вашего понимания ...опа всему. И каким образом на Голод в Украине влияет казалось бы благие старания нуворишей от власти.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 06 тра, 2019 12:04, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:00
Правильно формулируйте ВЫВОДЫ:
- Комфортная поездка на Ж/Д стала финансово недоступной и некачественной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:02
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
Пусть еще поднимают цену за те скотовозки по маршруту ИФ-Киев за 10-12 часов в купе 730 в СВ 1700 и у них будет еще большая отрицательная прибыль. Бонус за 50 грн сырое, застиранное белье.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:07
Неужели ВЫ против того, что бы "чей-то" ребёнок зарабатывал на стирке белья?
Честно строил свой "бизнес"?
А вот новый собственник будет вытягивать в валюте, и не секрет, что он будет аффилированн с теми, кто банкротит УЗ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44854 ... obligatsii
Это может быть фирмы из Кипра, Панамы,... дочерние Рошен, Приват,...(СКМ в энергетике)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 06 тра, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:30
Re: Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
и я по шаплам иду домой по привычки
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