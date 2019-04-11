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Збитки Укрзалізниці зросли в 6,5 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 04:31
"Основные увеличения затрат пришлись на фонд заработной платы" - а там насяльников столько-о-о, да еще и Омеляну надо....
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bolshay2
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