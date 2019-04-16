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Кількість пасажирів аеропорту "Львів" зросла майже вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:03
Пропонуємо до обговорення:
Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Львів" у квітні поточного року зріс на 48,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і становив 155,2 тисячі пасажирів (у квітні минулого року – 104,7 тисячі пасажирів).
Дивися повний текст Кількість пасажирів аеропорту \"Львів\" зросла майже вдвічі
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:03
майже вдвічі - це коли на 100% зростання, а не на 50%
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