Простота питань, на які часом не знайти відповіді в економіці, іноді здатна вражати...
Дивися повний текст Чому 100 дол. - найбільший номінал банкноти США.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:39
Чому 100 дол. - найбільший номінал банкноти США
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Дивися повний текст Чому 100 дол. - найбільший номінал банкноти США.
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:39
Ніколи не бачив достовірного зображення банкноти в мільйон доларів США. Найбільший номінал, який друкувався й приймався до оплати - золоті сертифікати у 100 000 доларів 1934 року.
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