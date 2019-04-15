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Чому 100 дол. - найбільший
номінал банкноти США

Чому 100 дол. - найбільший номінал банкноти США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:39

Чому 100 дол. - найбільший номінал банкноти США

Пропонуємо до обговорення:
Простота питань, на які часом не знайти відповіді в економіці, іноді здатна вражати...

Дивися повний текст Чому 100 дол. - найбільший номінал банкноти США.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:39

Ніколи не бачив достовірного зображення банкноти в мільйон доларів США. Найбільший номінал, який друкувався й приймався до оплати - золоті сертифікати у 100 000 доларів 1934 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BB%D0%B8
AleksML
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