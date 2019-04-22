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Без чого не пустять за кордон на авто: пам'ятка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:08
Пропонуємо до обговорення:
Від початку запровадження Міжнародної системи прикордонники не пропустили через кордон близько 6300 транспортних засобів.
Дивися повний текст Без чого не пустять за кордон на авто: пам'ятка Держприкордонслужби
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